Влада Іраку офіційно оголосила про закінчення війни з "Ісламською державою"

Прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді оголосив про "кінець війни" в Іраку проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), передає Німецька хвиля.

Читайте такожІракська армія заявила про повне звільнення країни від ІДІЛ"Наші війська повністю контролюють іраксько-сирійський кордон, тож я оголошую кінець війни проти ІД", - заявив Абаді.

"Це перемога не лише для іракців, але для арабів, мусульман і світу", - зазначив Абаді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Збройних силах Іраку заявили, що країну "повністю звільнено" від бойовиків «Ісламської держави».

23 листопада армія Іраку розпочала операцію зі звільнення останніх територій від бойовиків "Ісламської держави" в пустелі біля кордону з Сирією.

21 листопада прем'єр-міністр Іраку Абаді заявив, що "Ісламську державу" було розгромлено з воєнної точки зору, але він оголосить остаточну перемогу лише після того, як ісламістів буде вибито з пустельних районів.

Терористи ІД у 2014 році захопили багато районів Іраку.