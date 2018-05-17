У Сенаті США погодилися з висновками спецслужб щодо втручання Росії у вибори

Росія доклала безпрецедентних зусиль, щоб втрутитися в американські вибори в 2016 році.

Комітет Сенату США з питань розвідки офіційно погодився з висновками спецслужб, які переконані, що Росія втручалася у вибори президента США з метою допомоги на той час кандидату Дональду Трампу.

Про це йдеться у спільній заяві сенаторів Річарда Берра і Марка Уорнера, передає УП.

"Немає сумнівів у тому, що Росія доклала безпрецедентних зусиль, щоб втрутитися в наші вибори в 2016 році", - заявив голова комітету, сенатор-республіканець Річард Берр.

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За його словами, одним із головних завдань у розслідуванні комітету була оцінка роботи розвідувального співтовариства США, яке одразу після виборів вказало на Росію.

"Співробітники Комітету провели 14 місяців, переглянувши джерела, методи та аналітичну роботу, і ми не бачимо жодних підстав суперечити цим висновкам", - наголосив сенатор.

"Після ретельного огляду наші співробітники дійшли згоди, що висновки розвідувального співтовариства були докладними й точними. Зусилля Росії були широкомасштабними, технічно складними й ухвалені розпорядженням самого президента Путіна з метою підтримки Дональда Трампа та перешкоджання Гілларі Клінтон", - підкреслив віце-голова комітету, сенатор-демократ Марк Уорнер.

"Розуміння цих методів дозволить захистити демократію від майбутніх загроз", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Комітет розвідки Палати представників США, більшість в якому за республіканцями, опублікував остаточний звіт про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. У розсекреченій комітетом доповіді повідомляється, що не було виявлено доказів того, що виборчий штаб Дональда Трампа вступив у змову з Москвою під час президентської кампанії 2016 року.

Раніше, у березні цього року, республіканці в комітеті розвідки Палати представників завершили проект доповіді, в якому йдеться про те, що не було ніякої змови або координації дій між президентською кампанією нинішнього американського очільника Дональда Трампа і Росією. "Ми не знайшли ніяких доказів змови", - повідомив тоді журналістам республіканець Майк Конавей и допустив, що те, хто вірить в змови, читають забагато шпигунських романів.