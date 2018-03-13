"Змови не було": республіканці в Конгресі США завершили розслідування про зв'язки Трампа з Росією

Громадськість не побачить звіт, доки демократи не розглянуть його, а розвідувальне співтовариство вирішить, яка інформація може стати загальнодоступною.

Республіканці в комітеті розвідки Палати представників завершили проект доповіді, в якому йдеться про те, що не було ніякої змови або координації дій між президентською кампанією нинішнього американського очільника Дональда Трампа і Росією.

Про це повідомляє Associated Press.

Після розслідування тривалістю у рік республіканець Майк Конавей заявив, що комітет завершив опитування свідків і поділиться цією доповіддю з демократами у вівторок, 13 березня.

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"Ми не знайшли ніяких доказів змови", - повідомив Конавей журналістам й припустив, що ті, хто вірить у змови, читають надто багато шпигунських романів. "Ми виявили, можливо, деякі помилки, недоречні зустрічі, невідповідні рішення на зустрічах. Але тільки Том Кленсі або Вінс Флінн (американські письменники - УНІАН) могли взяти цю серію ненавмисних контактів, зустрічей, чого завгодно, і вплести це в якійсь шпигунський трилер, який міг би з цього вийти", - додав Конавей.

Зазначається, що громадськість не побачить звіт, доки демократи не розглянуть його, а розвідувальне співтовариство вирішить, яка інформація може стати загальнодоступною. Цей процес, може зайняти тижні.

Демократи, ймовірно, опублікують окремий звіт з абсолютно іншими висновками.

Раніше стало відомо, що американська розвідка знайшла докази того, що підтримувані Росією агенти порушили роботу виборчих систем та вебсайтів у сімох штатах: Алясці, Аризоні, Каліфорнії, Іллінойсі, Техасі, Флориді та Вісконсіні.