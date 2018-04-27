У США опублікували остаточний звіт про втручання РФ у вибори президента

Росія протягом десятиліття активно займалася інформаційною війною проти Заходу.

Комітет розвідки Палати представників США, більшість в якому за республіканцями, опублікував остаточний звіт про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Associated Press.

У розсекреченій комітетом доповіді повідомляється, що не було виявлено доказів того, що виборчий штаб Дональда Трампа вступив у змову з Москвою під час президентської кампанії 2016 року.

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У той же час у звіті йдеться про те, що Росія протягом десятиліття активно займалася інформаційною війною проти Заходу. Зокрема, Росія прагнула посіяти розбрат в США шляхом кібератак і через соціальні мережі.

Також AP зазначає, що представники Демократичної партії не згодні з висновками, представленими у звіті.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року республіканці в комітеті розвідки Палати представників завершили проект доповіді, в якому йдеться про те, що не було ніякої змови або координації дій між президентською кампанією нинішнього американського очільника Дональда Трампа і Росією.

"Ми не знайшли ніяких доказів змови", - повідомив тоді журналістам республіканець Майк Конавей и допустив, що те, хто вірить в змови, читають забагато шпигунських романів.