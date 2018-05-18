У Польщі затримали чергову російську агентку

Затримана співпрацювала з іншою росіянкою, яка розпалювала українсько-польську ворожнечу.

Прикордонна служба Польщі, затримала громадянку Кіпру та Росії, яка співпрацювала з проросійськими польськими організаціями та діяла в інтересах російських спецслужб.

Як повідомляє польське видання Wpolityce, громадянка Анастасія З. мала заборону на в'їзд до Польщі. Наразі МВС Польщі розпочало процедуру її депортації.

Читайте такожПідполковника Нацгвардії, завербованого ФСБ РФ, засудили до 13 років позбавлення волі (відео)"З матеріалів МВС випливає, що Анастасія З. була однією з осіб, які займалися діяльністю, яка вписується в пріоритетні цілі російської інформаційної війни проти Польщі. Росіянка вела, на замовлення урядових агентів РФ, кулуарні заходи щодо консолідації проросійських середовищ у Польщі у сфері заперечення і спростування польської історичної політики і заміни її на російську версію", - повідомляє видання.

Зазначається, що Анастасія З. отримала заборону на в'їзд, коли була затримана разом з іншими 4 громадянками РФ, одну з яких (Катерину Ц.) було одразу депортовано. Як повідомляє видання, остання приїхала до Польщі під приводом навчання в одному з місцевих університетів. Вона займалася діяльністю, яка, зокрема, антогонізувала українсько-польські стосунки. За інформацією видання вона мала безпосередні контакти з Кремлем.