З Польщі депортують росіянку, яка розпалювала польсько-українську ворожнечу

Група осіб розпалювала польсько-українську ворожнечу та просувала російську пропаганду.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянку Російської Федерації Єкатєріну Ц. Вона вела "ворожу діяльність" i, зокрема, розпалювала польсько-українську ворожнечу.

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Як передає Європейська правда, затримана росіянка перебувала в Польщі від 2013 року. Найближчим часом вона має бути депортована з країни. Крім неї, ще чотирьом особам заборонено в’їзд на територію Польщі. З матеріалів Агентства внутрішньої безпеки випливає, що ці п’ять осіб вели ворожу гібридну діяльність.

"П'ять згаданих осіб були залучені до спроби розпалювання польсько-української ворожнечі та просування російської пропаганди, пов'язаної з історичною політикою. Мова йде про спробу заміни або спробу просування російської версії, щоб вона була домінуючою версією. Ці люди вели роботу щодо зміцнення проросійських осередків, які перебувають у Польщі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Польща проведе розкопки на місці поваленого торік пам'ятника бійцям УПА біля Перемишля.