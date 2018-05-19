Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися (фото, відео)

Принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл уклали шлюб у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

Принц Гаррі і Меган Маркл обмінялися клятвами бути разом у багатстві і бідності, у здоров'ї і хворобі. Після цього вони обмінялися обручками. У своїй весільній клятві Маркл не обіцяла "слухатися" чоловіка, а принц Гаррі, вирішив носити обручку, хоча за традицією в королівській родині чоловіки цього не роблять.

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Священник оголосив їх чоловіком і дружиною. Також він дав напутнє слово новій сім'ї.

Церемонія одруження в церкві Св. Георгія, що знаходиться в Віндзорському замку, тривала близько години.

Після цього принц Гаррі з дружиною проїдуть по місту протягом 25 хвилин у відкритому ландо Ascot.

Пізніше у Георгіївському залі у Віндзорському замку, пройде урочистий обід, на який запрошено 600 осіб.

Ближче до вечора молодята вирушать у Фрогмор-хаус - заміську резиденцію королівської сім'ї, де зберуться 200 їх найближчих друзів.

Зазначимо, що мільйони людей по всьому світу дивляться трансляцію королівського весілля. Близько десяти тисяч людей стоять на вулицях Віндзора, щоб своїми очима побачити молодят.