США запропонують КНДР "неймовірні перспективи" за відмову від ядерної програми - радник Трампа

У Вашингтоні "абсолютно чітко" уявляють собі економічні вигоди, які отримає Пхеньян у випадку співпраці.

Перед Північною Кореєю відкриються "неймовірні перспективи" економічного зростання, якщо Пхеньян погодиться повністю відмовитися від ядерної програми.

Таку позицію президент США Дональд Трамп викладе на зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це заявив радник президента з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю телеканалу CNN, передає Медуза.

"На мій погляд, ми пропонуємо Північній Кореї стати нормальною країною і взаємодіяти з іншим світом так само, як це робить Південна Корея", - сказав Болтон.

Читайте такожДержсекретар США назвавши умови надання економічної допомоги КНДР

У Вашингтоні, підкреслив він, "абсолютно чітко" уявляють собі економічні вигоди, які отримає Пхеньян у випадку співпраці.

За словами радника Трампа, в обмін на це Вашингтон буде вимагати "повної денуклеаризації, яку можна перевірити", а також, імовірно, відмови від програм створення біологічної та хімічної зброї.

На зустрічі президент США також торкнеться й інших тем, зокрема, питання про повернення на батьківщину громадян Японії і Південної Кореї, викрадених північнокорейськими спецслужбами.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня в Сінгапурі.