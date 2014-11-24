Лінгвісти присвоїли нове значення вислову прем'єра Австралії на адресу Путіна

У середині жовтня, за місяць до зустрічі "Великої двадцятки", Еббот, як господар саміту в Брісбені, пообіцяв жорстко обговорити з Путіним катастрофу малайзійського Boeing, в результаті якої загинули 27 австралійців, передає РІА "Новости" з посиланням на Associated Press.

При цьому він використовував термін shirtfront з австралійського футболу - жорсткий прийом, коли один гравець збиває іншого, щоб заволодіти м'ячем.

У понеділок Сьюзан Батлер, редактор тлумачного словника Маккуорі (The Macquarie Dictionary), повідомила, що дане слово в останні десятиліття набуло більш широкий зміст, ніж позначення забороненого в спорті прийому. За її словами, лексикологи прийшли до такого висновку в ході дискусії навколо заяв Еббота, які викликали неоднозначну реакцію в австралійському суспільстві.

Читайте такожАвстралійці зарили голови в пісок в знак протесту перед самітом G20 (фоторепортаж)Починаючи з січня, версія словника Маккуорі буде фіксувати додаткове значення слова shirtfront: "виступати проти кого-небудь з невдоволенням і скаргами".

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Володимир Путін достроково залишив саміт G20, де на нього обрушилася критика та ігнорування з боку лідерів інших країн. Спочатку він пояснив свій вчинок тим, що хоче поспати. "Нам звідси до Владивостока летіти 9 годин і ще 9 до Москви. Ще треба дістатися до будинку і в понеділок треба на роботу вийти. А ще 4-5 годин поспати", - заявив Путін. Пізніше він заявив, що просто не хотів стояти в черзі на виліт з Австралії.



