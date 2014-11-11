Прем'єр Австралії запропонував Путіну вибачитися за збитий Boeing

В цьому контексті Тоні Ебботт пригадав іншу авіакатастрофу, коли в 1988 році США випадково збили іранський цивільний літак, повідомляє DW.DE з посиланням на агентство dpa.

Читайте такожАвстралія поклала на Росію відповідальність за катастрофу літака

"Прем'єр-міністр зазначив, що коли США ненавмисно збили цивільний літак, вони належним чином вибачилися й виплатили відповідну компенсацію", - повідомила речниця Тоні Ебботта. "Він порадив президенту Путіну послідувати цьому прикладу", - додала вона.

Раніше Тоні Ебботт обіцяв на саміті G20 жорстко поговорити з Володимиром Путіним з приводу катастрофи малазійського літака, в якій в тому числі загинули 27 громадян Австралії.

Росія відкидає обвинувачення в провині за збитий літак і наголошує, що сепаратисти не отримували російської військової допомоги.