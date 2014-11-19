Путін придумав чергове пояснення своєї втечі з саміту G-20

Про це він заявив особисто в рамках "Загальноросійського народного форуму", передає ТАСС.

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За словами російського президента, він не хотів стояти в черзі на виліт, оскільки наприкінці подібних заходів утворюється черга з високопоставлених осіб, яких розподіляють "за алфавітом" і кажуть, "кому коли їхати".

"Краще було раніше відбути додому", - пояснив ранній від'їзд з саміту G-20 президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Володимир Путін достроково залишив саміт G20, де на нього чекали критика та ігнорування з боку лідерів інших країн. Спочатку він пояснив свій вчинок тим, що хоче поспати. "Нам звідси до Владивостока летіти 9 годин і ще 9 до Москви. Ще треба дістатися до дому і в понеділок треба на роботу вийти. А ще 4-5 годин поспати", - заявив Путін. Тепер він заявив, що просто не хотів стояти в черзі на виліт з Австралії.

У свою чергу експерти зазначили, що президент Росії втік з саміту G-20 через занадто великий для нього психологічний тиск, до якого він виявився не готовий.