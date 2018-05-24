КНДР закрила свій ядерний полігон, підірвавши тунелі для випробувань

Полігон в Пхунгері вважався одним з найважливіших об'єктів у програмі створення ядерної зброї КНДР.

Північна Корея в присутності іноземних журналістів завершила демонтаж ядерного полігону Пхунгері.

Про це повідомляє Європравда з посиланням на Associated Press.

До спостереження за закриттям полігону допустили журналістів з США, Великої Британії, Росії, Китаю і Південної Кореї, але не експертів. Знищення відбувалося серією вибухів, яка тривала кілька годин.

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КНДР пообіцяла закрити полігон після того як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

Пхеньян раніше заявив, що демонтаж ядерного полігону передбачає обвалення всіх тунелів за допомогою вибухів, блокування входів і ліквідацію всіх умов для спостереження, приміщень для досліджень і постів охорони.

За інформацією південнокорейського агентства Yonhap, полігон в Пхунгері вважався одним з найважливіших об'єктів у програмі створення ядерної зброї КНДР. Всі шість північнокорейських ядерних випробувань були проведені там, включаючи останню і найпотужнішу детонацію у вересні 2017 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що КНДР почала роботу з демонтажу ядерного полігону Пунгері.