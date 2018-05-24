Винні у збитті літака MH17 мають понести відповідальність - посольство Британії

У Британії стурбовані висновками, що літак збито з зенітно-ракетного комплексу, який належить російській армії.

Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії наголошує, що винні у збитті малайзійського літака «Боїнг 777» (рейс MH17) у липні 2014 року над Донецькою областю мають понести відповідальність.

Про це йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Вітаємо звіт Спільної слідчої групи з розслідування збиття MH17", - заявили британські дипломати.

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У посольстві наголосили, що висновок про те, що зенітно-ракетна установка "Бук", з якого збито цивільний літак, належить російській армії, викликає серйозну стурбованість.

"Жертвами стали 298 невинних людей, з них 10 британців. Винні в цьому мають понести відповідальність", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, Спільна група з питань розслідування збиття літака «Малайзійських авіаліній», до якої входить Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна, представила додаткові докази стосовно ключової ролі Росії у трагічній катастрофі рейсу MH17.

Спільна група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», що був застосований при збитті літака, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.