Україна включить поставку російського «Бука» на Донбас в меморандум про фінансування Росією тероризму

Дипломат наголосила, що постачання ЗРК «Бук» становить порушення Монреальської конвенції 1971 року та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Україна включить факт постачання на Донбас російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий малайзійський літак «Боїнг 777» (рейс MH17), в меморандум про фінансування Росією тероризму, що буде поданий 12 червня в Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні стало очевидним те, що і так всі знали – чому Росія скористалась своїм правом вето в Раді Безпеки ООН в 2015 році і заблокувала створення трибуналу з розслідування обставин збиття літака рейсу MH17", - заявила Зеркаль.

"Але навіть такий зухвалий крок не може дати ані особам, причетним до збиття літака, ані державі, яка передала таку потужну зброю, уникнути відповідальності", - заявила вона.

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Зеркаль нагадала, що у 2017 році було прийнято рішення, що суд Нідерландів буде розглядати кримінальну справу щодо осіб, причетних до збиття літака МН17.

"Урядом проведено всі необхідні процедури та внесено на розгляд президентові пропозицію щодо ратифікації Угоди та внесення змін до законодавства з метою її імплементації", - наголосила вона.

Дипломат також наголосила, що спільна слідча група "блискуче проводить надскладне розслідування, не маючи доступу до місця вчинення злочину та не маючи можливості опитувати велику частину свідків".

"Ми всі розуміємо, що за таких умов швидко провести розслідування неможливо, але впевнені в незалежному та професійному розслідуванні", - додала вона.

"Врешті-решт, виконавці, співучасники та замовники вчинення злочину опиняться перед кримінальним судом в Королівстві Нідерландів", - переконана Зеркаль.

Також вона повідомила, що робота щодо притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за цей злочин триває.

"Перевезення 53 зенітно-ракетною бригадою збройних сил Російської Федерації "Буку", з якого і було збито літак МН17, є прямим доказом постачання Росією зброї, яка була використана для збиття цивільного літака. Це становить порушення Монреальської конвенції 1971 року та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму", - наголосила вона.

"Саме це ми доведемо і обґрунтуємо в своєму меморандумі, який подамо до Міжнародного суду ООН вже 12 червня", - додала вона.