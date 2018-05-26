Нобелівську премію з літератури можуть не вручити і в 2019 році

Нобелівський фонд зазначив, що премія буде присуджена, коли Шведська академія поверне собі довіру.

Виконавчий директор Нобелівського фонду Ларс Хайкенстен в ефірі Шведського радіо не зміг підтвердити, що лауреатів Нобелівської премії за 2018 і 2019 роки з літератури назвуть в наступному році.

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«Нобелівський фонд зазначив, що премія буде присуджена, коли Шведська академія поверне собі довіру. Це означає, що 2019 рік - це не остаточний термін», - сказав Хайкенстен, передає kommersant.ru. Він додав, що визначати ім'я лауреата може не тільки Шведська академія, Нобелівський фонд вже отримав пропозиції про альтернативні інститути, які можуть взяти цю задачу на себе.

Про те, що Шведська академія вирішила перенести вручення Нобелівської премії з літератури 2018 року, стало відомо на початку травня. Рішення було ухвалено на тлі скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях фотографа Жан-Клода Арно, чоловіка відомої поетеси і члена Шведської академії Катаріни Фростенсон. Крім того, в академії відбувся ще один скандал, коли стало відомо, що деякі її члени кілька років розголошували імена майбутніх лауреатів.