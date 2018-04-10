Присудження Нобелівської премії з літератури через скандал опинилося під загрозою

Шведська академія, яка присуджує Нобелівську премію з літератури, знаходиться на межі самоліквідації.

Нобелівська премія з літератури присуджується з 1911 року, за цей час її лауреатами стали 114 осіб. Зараз її присудження виявилося під загрозою: якщо не в цьому році, то в найближчі роки може статися так, що вирішувати, кому саме буде вручатися премія, а разом з нею 8 млн шведських крон (близько 777 тис. євро), буде нікому.

Читайте такожУ присуджуючій Нобелівську премію академії виявили витік інформації

Криза викликана тим, що відразу три діючих члени Шведської королівської академії, яка називає лауреата, подали у відставку: письменник Клас Остергрен, літературознавець К'єлл Еспмарк та історик Петер Енглунд, відомий своєю книгою про Полтавську битву, перекладеною кількома мовами. Крім них, прозаїк Сара Стридсберг теж заявила, що думає про те, щоб вийти з Шведської академії. Якщо це станеться, то, як вважають шведські експерти, Академія може опинитися на межі розвалу або самоліквідації, повідомляє "Німецька хвиля".

"Важко собі уявити, - пише шведська газета Dagens Nyheter, - що все якось налагодиться".

Якщо додати до нинішніх "відставників" тих членів Шведської академії, які вийшли з неї раніше, залишається 12 академіків з 18-ти. Вибираються вони довічно, і відставка тут нічого не змінює. Тобто навіть місця тих, хто вибув, залишаються незайнятими до самої їх смерті. Лише потім вони оголошуються вакантними, і академіки, які живуть (і тільки вони) вирішують, хто їх посяде. Але для цього необхідна за статутом більшість у 12 голосів. Що означає: якщо ще хтось подасть у відставку, кворум у будь-якому випадку забезпечено не буде.

А така ймовірність дуже реальна. Набирає обертів скандал навколо відомого шведського фотографа і режисера французького походження Жан-Клода Арно. Майже два десятки жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях. В ході журналістського розслідування з'ясувалося, що деякі проекти Арно фінансувалися з нобелівського фонду. На це потрібна віза Шведської академії, а одним з її членів є дружина Арно, поетеса і драматург Катаріна Фростенсон. Більше того: виявилося, що вона є разом з чоловіком співвласницею культурного центру, який отримував дотації від Академії, тобто фактично вона виплачувала гроші сама собі.

З осені 2017 року, коли з'явилися перші публікації, пов'язані з Жан-Клодом Арно, Катаріною Фростенсон і їхнім клубом, подружжя більше не з'являються на публіці, і на засіданнях Академії Фростенсон участі не бере. Але друзі у неї там залишилися. Минулого четверга питання про перебування її у Шведській академії було поставлене на голосування, але більшість академіків проголосувала проти. Саме цим пояснюється масова відставка членів Шведської академії. У найближчі дні її секретар, літературний критик Сара Даніус має зустрітися з королем Швеції, який офіційно є "верховним опікуном" Академії.

Шведська академія не вперше стає об'єктом критики. В першу чергу, мова йшла про невдалий або навіть про необ'єктивний виборі нобелівських лауреатів. Одні дорікають Академії в тому, що вона ігнорує "справжніх" письменників, віддаючи перевагу "політкоректному" вибору маловідомих авторів, наприклад, з Африки. Інші, навпаки, ставлять їй в провину те, що академіки занадто часто обирають представників англомовної літератури. Треті дивуються, чому премію, всупереч заповіту Нобеля, присуджують неписьменникам, наприклад, Бобу Ділану або Даріо Фо.