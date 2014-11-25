Обама заперечує відставку Хейгела з політичних мотивів

"За 2 роки Чак багато зробив для нашої країни. Він був зразковим міністром оборони і його рішення викликало у мене великий жаль", - заявив Барак Обама, уточнивши, що Чак Хейгел рішення про свою відставку прийняв ще місяць тому, передає ZN.UA з посиланням на New York Daily News.

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Президент США зазначив, що хоча у нього і Хейгела різні політичні погляди, але вони дуже добре ладнали між собою. "За 2 роки своєї роботи Чак Хейгел став мені справжнім другом. Ми виконували одну роботу, хоч на багато речей у нас були різні погляди. Але всі наші зусилля були спрямовані на користь країні. Я дуже сподіваюся, що робота Хейгела на посаді міністра оборони, продовжить приносити користь і в майбутньому", - заявив Барак Обама.

"Внесок Чака в посилення НАТО величезний. Ми розширили свою присутність у Центральній та Східній Європі. Модернізували військові бази в Азіатсько-тихоокеанському регіоні. Зробили співпрацю з військовим відомством Китаю більш вагомим - у всьому цьому величезний внесок Чака", - додав Барак Обама.