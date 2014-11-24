Обама залишить Хейгла на посаді глави Пентагону, поки Конгрес не затвердить нового міністра

Про це Обама повідомив на спільному брифінгу з Хейглом. Брифінг транслювався на сайті Білого дому.

"Одна річ, яку я знаю про Чака, - це те, що для нього прийняття цього рішення було нелегким, але я вважаю, що мені надзвичайно пощастило працювати разом з ним протягом двох років, і я вдячний, що він погодився залишитися (на посаді міністра оборони), доки я не призначу наступника, і ця кандидатура не буде підтверджена Конгресом, що означає, що він продовжить керувати нашими військами в цей непростий час", - сказав Обама.

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Своєю чергою Хейгл зазначив, що залишатиметься на своїй посаді, стільки часу, скільки буде необхідно.

Як повідомляв УНІАН, Хейгл сьогодні подав у відставку з посади міністра оборони США.