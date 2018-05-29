"Живцем згоріли": журналісти дізналися подробиці загибелі російських військових у Сирії

За даними ЗМІ, тіла деяких з них були доставлені в Росію в закритих трунах, які родичам відкрити не дали.

Російські військові радники, які управляли вогнем сирійської артилерійської батареї, загинули в результаті атаки "терористів". Про це повідомило Міністерство оборони Росії, підтвердивши загибель в Сирії в середині минулого тижня чотирьох російських військових.

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Двоє росіян загинули відразу, ще п'ятеро були поранені, двоє поранених пізніше померли в госпіталі. У той же час, якщо вірити повідомленням російських регіональних ЗМІ та незалежних розслідувачів, загиблих було як мінімум шестеро. Їхні імена і прізвища вже відомі. Кому з цих шести пощастило бути "офіційно визнаним" і чому Міноборони занижує число загиблих – неясно. Між тим, джерела говорять про 6 і навіть 9 загиблих.

Радіо Свобода розповідає, що відомо про загиблих і про обставини їхньої смерті. У матеріалі наголошується, що Міноборони РФ повідомило про загибель росіян тільки після заміток в регіональних ЗМІ при цьому не назвавши їхні імена. У повідомленні Міністерства однак не вказано, коли саме стався бій, але ще до його публікації стало відомо, що описані події відбулися 23 травня: цю дату назвав сайт "Чита.ру", який повідомив про доставку в місто тіл загиблих військовослужбовців з Забайкальського краю за кілька годин до того, як загибель військових підтвердило Міноборони. Пізніше дату 23 травня підтвердила низка інших російських видань.

Перше повідомлення про загибель росіян в Сирії з'явилося у пабліку "Анонім Армія" в соціальній мережі "ВКонтакте" ще в 2:50 ранку в неділю. Чоловік, який написав її, говорив про п'ятьох загиблих і 18 поранених, четверо з яких знаходяться у вкрай важкому стані.

Одне з читинских видань у неділю також написало про п'ятьох загиблих. У наступній замітці видання у той же день говорилося вже про шість загиблих.

Цифру в 6 загиблих називає і розслідувальна група Conflict Intelligence Team. Крім чотирьох уродженців Забайкалля, вважають експерти CIT, в бою 23 травня міг загинути уродженець Смоленська. "Комсомольська правда" пише про шостого загиблого, який був родом з Башкирії, – він помер після поранення, вже перебуваючи в госпіталі.

Західні інформагентства з посиланням на правозахисну організацію "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини", що базується в Лондоні, повідомили про 9 загиблих в бою росіян і 26 загиблих військовослужбовців сирійської урядової армії. Джерела ІДІЛ повідомляють про 23 вбитих росіянах і сирійцях, а також про 50 полонених.

За даними читинских ЗМІ, як мінімум четверо загиблих служили в 200-й артилерійській бригаді, розташованій у закритому селищі Горний Ульотовського району Забайкальського краю (ЗАТЕ Чита-46). Про участь цієї бригади в бойових діях в Сирії було відомо і раніше: один з її військовослужбовців, рядовий Олександр Бердишев з Тюмені, публікував у своєму профілі у "ВКонтакте" фотографії, зроблені в сирійській провінції Латакія. Один із загиблих, ім'я якого вдень у понеділок назвала "Комсомольская правда", 31-річний Олександр Філімонов, служив, як кажуть його родичі, в Читі.

Серед загиблих можуть бути найманці "ПВК Вагнера".Про це, правда, повідомляє лише одне джерело – "Нова газета". За словами анонімного співрозмовника видання, "бійці "ПВК Вагнера" регулярно охороняють асадовскі нафтові вишки в провінції Дейр-ез-Зор".

За словами джерела газети "Комерсант" "в органах військового управління", зіткнення сталося увечері 23 травня в районі населеного пункту Меядин. Це місто знаходиться на контрольованому військами Асада західному березі річки Євфрат, в 40 з невеликим кілометрах від населеного пункту Хішам, місця, поруч з яким у лютому в бою з загонами "Сирійських демократичних сил" і американськими військовими радниками загинули, за різними даними, до декількох сотень російських найманців з "ПВК Вагнера".

В офіційному повідомленні Міністерства оборони Росії про бій говориться так: "Кілька мобільних груп терористів в темний час доби атакували артилерійську батарею урядових військ у провінції Дейр-ез-Зор. Сирійські військові разом з прикомандированими зі складу апарату військових радників росіянами прийняли бій. Він тривав близько години. Військовослужбовцям вдалося знищити 43 терористи і шість автомобілів високої прохідності з встановленим крупнокаліберним озброєнням".

Джерела "Комерсанта" описують обставини зіткнення схожим чином, називаючи ті ж цифри втрат серед нападників: "Напад був стрімким і добре підготовленим: сирійські військові не відразу зрозуміли, що відбувається, а частина взагалі вирішила вийти з-під вогню, який вівся бойовиками з десятка джипів з встановленим на них крупнокаліберним озброєнням. Виходячи з ситуації російські військові взяли командування на себе, в короткі терміни розгорнули артилерію і відкрили вогонь у відповідь. Бій тривав близько години, в ході нього були знищені 43 бойовика і шість автомобілів".

Російські ЗМІ також повідомляють, що у нападі могли брати участь представники "помірної сирійської опозиції". За їхніми даними, її загони за два дні до бою були перекинуті в район Дейр-ез-Зора з військової бази міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ в Пов-Танфе. Не виключено, що це були представники тих самих "Сирійських демократичних сил" (також відомих як "Сирійська вільна армія"), на яких у лютому спробували напасти "вагнерівці".

Телеграм-канал Directorate 4 пише про контекст бою так: "В останні кілька днів в пустельній місцевості провінцій Хомс і Дейр-ез-Зор активізувалися бойовики Ісламської держави, які здійснюють набіги на інфраструктуру сирійських сил, так і сирійська армія зі своїми союзниками, намагаються зачистити залишки джихадистів на західному березі Євфрату". За даними каналу, що посилається на близькі до ІДІЛ ЗМІ, нападів було два: один на колону техніки, в якому загинули російські військові; другий – на казарми сирійських військових, в результаті якого десятки з них було вбито і взято в полон.

У репортажі "Чити.ру" з похорону загиблих повідомляється, що тіла деяких з них були доставлені в Росію в закритих трунах, які родичам відкрити не дали. У коментарях до повідомлення про загибель росіян в пабліку "Анонім Армія" Макеєва Оксана, мешканка Горного, де дислокована 200-а бригада, пише, що загиблі "згоріли живцем". На прохання Радіо Свобода уточнити джерело цієї інформації та обставини смерті російських військових вона не відповіла.

ЗМІ Чити і Забайкальського краю наводять імена і прізвища чотирьох військових, загиблих в бою під Меядином.

Перший з них – це сержант Ігор Олександрович Михайлов 1995 року народження. 18 липня йому повинно було виповниться 23 роки. 25 липня 2016 року у нього народився син. 28 травня Ігор Михайлов був похований на Центральному кладовищі Чити.

Другий загиблий – 32-річний старший лейтенант Сергій Єлін. Як і Михайлов, він був похований 27 травня в Читі.

Третій загиблий – 22-річний В'ячеслав Кравченко (народився 1 грудня 1995 року), уродженець села Гавань Киринського району Забайкальського краю. Військовий комісар Киринського району Юрій Мінін у відповідь на прохання "Чити.ру" уточнити військове звання та частина, в якій служив Кравченко, послався на "заборону розголошувати будь-яку інформацію". З профілю Кравченка в соціальній мережі "Однокласники" протягом 28 травня зникли пости його родичів, у яких вони сумують за загиблим, однак сам профіль поки доступний.

Четвертий загиблий, як пишуть забайкальські видання, це 24-річний Дмитро Вершинін з села Урейск. Саме там він буде похований, як пише "Чита.ру", 29 травня.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team повідомляє імена і прізвища ще двох загиблих росіян, смерть яких може бути пов'язана з боєм 23 травня. Це Олександр Філімонов і 25-річний зв'язківець зі Смоленська Кирило Поліщук.

"Комсомольская правда" поговорила з родичами Філімонова. За даними видання, тіло Олександра привезли на батьківщину, в місто Бєлорєцьк в Башкирії, 26 травня. Похорон відбувся 27 травня. Родичі Філімонова також підтвердили, що бій відбувся 23 травня – про це, за їхніми словами, їм повідомили в Міноборони РФ.

Після визнання Міністерством оборони Росії загибелі чотирьох російських військових у Сирії загальний рахунок офіційно визнаних російських жертв у цій війні – 51 людина. Вісім з них загинули у травні: крім загиблих в бою 23-го числа, ще чотирьох військових російська армія втратила в результаті авіаційних подій – двох 3 травня під час аварії винищувача Су-30 в районі авіабази Хмеймим і двох в результаті катастрофи вертольота Ка-52 на сході Сирії. За офіційною версією, причиною катастроф в обох випадках стали технічні несправності. За неофіційними даними, причиною катастрофи Ка-52 міг стати обстріл з ПЗРК.