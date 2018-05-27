У Сирії в результаті атаки бойовиків ІДІЛ загинуло дев'ять росіян та 26 сирійців - ЗМІ
18:00, 27 травня 2018Світ
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Згідно з інформацією, деякі із загиблих російських громадян були кадровими військовими.
Ілюстрація REUTERS
В результаті нападу бойовиків Ісламського держави на позиції військ Башара Асада біля міста Маядін в провінції Дейр ез-Зор було вбито щонайменше 26 бійців сирійського режиму та дев'ять росіян.
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Як повідомляє ВВС, про це заявили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.
"Було вбито 35 бійців проурядових сил, в тому числі щонайменше дев'ять росіян. Деякі з цих російських громадян були кадровими військовослужбовцями, але не всі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, згідно інформації, інші 26 загиблих служили в силах, підконтрольних режиму Башара Асада.
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