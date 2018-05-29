Стали відомі імена 6 убитих в Сирії російських військових

Кількість убитих росіян в бою 23 травня в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор становить не менше шести осіб.

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team (CIT) назвали ім'я ще одного громадянина Росії, який загинув у Сирії в ході обстрілу 23 травня.

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Як пише CIT на своїй сторінці в Facebook, загиблого звуть Олександр Філімонов. Таким чином, у провінції Дейр-Ез-Зор в ході обстрілу було вбито принаймні шість росіян. Раніше стало відомо, що загинули В'ячеслав Кравченко, Дмитро Вершинін, Сергій Єлін, Ігор Михайлов і Кирило Поліщук.

«Таким чином, кількість загиблих в бою становить не менше шести осіб. При цьому Міноборони поки не назвало імена чотирьох військовослужбовців, про загибель яких заявили у відомстві. Тому невідомо, хто з встановлених шістьох росіян вказаний у числі офіційних втрат», – йдеться в повідомленні.