У російському торговому центрі сталася пожежа, постраждали діти

Пожежа сталася в дитячому науково-розважальному центрі, який знаходиться на третьому поверсі ТЦ.

У торговому центрі російського Іркутська сталася пожежа, в результаті якої постраждали 8 дітей.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Інцидент стався під час святкування Дня захисту дітей.

"У ТЦ проводили вогняне шоу з використанням спиртовмісної рідини. Рідина вихлюпнулася через необережність працівника і сталося загоряння", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що пожежа сталася в дитячому науково-розважальному центрі, який знаходиться на третьому поверсі ТЦ.

"Постраждалих дітей (двоє в стані середньої тяжкості, шестеро отримали легкі ушкодження) вже відвезли в лікарню. А директора експериментарію затримали, з ним розмовляють поліцейські", - пише Mash.

Нагадаємо, 25 березня в російському ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово сталася велика пожежа. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина. Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.