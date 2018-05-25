Халатність та розтрата: голову кемеровського МНС затримали у справі про пожежу в «Зимовій вишні»

Також затримано кілька інших чиновників Кемерово.

Начальника МНС кемеровської області Олександра Мамонтова затримали у справі про пожежу в торговому центрі "Зимова вишня", що забрала життя 64 осіб. Також затримано кілька інших чиновників Кемерово.

Як повідомили в прес-службі слідчого комітету РФ, Мамонтова підозрюють за ч. 3 ст. 293 КК РФ (халатність) і ч. 4 ст. 160 КК РФ (розтрата).

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За версією слідства, Момонтов не запланував і не провів перевірку в торговому центрі у порушення закону «Про пожежну безпеку». При цьому перевірка дотримання вимог пожежної безпеки ТРЦ «Зимова вишня» згідно з чинним законодавством повинна була бути здійснена до 18 березня 2018 року (пожежа в ТРЦ відбулася 25 березня).

"Крім того, встановлено, що в період з червня 2015 по квітень 2018 року начальник Головного управління МНС Росії по Кемеровській області Мамонтов з використанням свого службового становища при пособництві невстановлених поки осіб здійснив розкрадання ввіреного йому майна - коштів Головного управління на суму понад 1,8 мільйона рублів, що є особливо великим розміром, шляхом розтрати на користь третіх осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відблася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина. Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.