День захисту дітей в 2018 році: історія свята та коли його відзначають в Україні

Щорічно 1 червня в Україні проводяться різні розважальні та соціальні заходи, присвячені дітям.

Щорічно 1 червня в Україні та по всьому світу відзначається Міжнародний день захисту дітей, який покликаний привернути увагу до захисту прав дитини.

Історія появи Дня захисту дітей

Про необхідність захисту дітей заговорили ще на початку 20 століття.

26 листопада 1924 року П'ятою Асамблеєю Ліги Націй у Женеві була прийнята Женевська декларація прав дитини. Вона складалася з п'яти основних положень, спрямованих, зокрема, на протидію дитячій праці й рабству, торгівлі дітьми, проституції неповнолітніх. Документ закликав керуватися положеннями декларації для захисту дітей та покращення їх добробуту.

1 червня 1925 року в Женеві відбулася перша міжнародна конференція, у ході якої обговорювалися проблеми дітей. Цілком імовірно, що це й підштовхнуло в подальшому відзначати День захисту дітей саме 1 червня.

Офіційне ж рішення заснувати Міжнародний день захисту дітей було ухвалене в листопаді 1949 року конгресом Міжнародної демократичної федерації жінок, і вже в 1950 році 1 червня було відзначено перший День захисту дітей.

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Через 10 років, в листопаді 1959 року Організація об'єднаних націй прийняла Декларацію прав дитини, де були сформульовані десять принципів, що визначають дії всіх, хто відповідає за реалізацію прав дітей, і яка мала на меті забезпечити їм щасливе дитинство. У преамбулі Декларації зазначається, що кожна людина має володіти усіма правами і свободами без національних, расових, релігійних, політичних та інших переконань, соціального і майнового становища.

Рівно через 30 років, 20 листопада 1989 року, Генасамблея ООН одноголосно прийняла Конвенцію ООН про права дитини. Цей документ став першим і основним обов'язковим міжнародно-правовим документом, що присвячений широкому спектру прав дитини. Документ містить 54 статті. В Україні Конвенція ООН про права дитини набрала чинності з 27 вересня 1991 року.

Варто відзначити, що 1 червня - це не єдиний день, присвячений дітям. Крім нього світове співтовариство ще відзначає Всесвітній день дитини (20 листопада), Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії (4 червня) і День захисту дітей Африки (16 червня).

Традиції святкування Дня захисту дітей

Міжнародний день захисту дітей є не тільки святом для самих дітлахів, він ще нагадує суспільству про необхідність їх захисту.

У цей день у багатьох містах світу проводяться різноманітні розважальні, ігрові та культурні заходи, присвячені дітям, і звісно ж за їх участі.

Також у День захисту дітей проводять різні благодійні заходи та концерти, а зібрані на них кошти передаються на допомогу нужденним дітям.

І хоча у багатьох розвинених країнах про необхідність захисту дітей згадують не тільки у якісь конкретні дні, а не забувають про них протягом всього року, саме в цей день до дітлахів прикуто найбільшу увагу.

День захисту дітей в Україні

День захисту дітей в Україні є національним святом, який покликаний привернути увагу громадськості до проблем дітей.

В Україні День захисту дітей був створений Указом президента №568/98 від 30 травня 1998 року "Про день захисту дітей". З того моменту в Україні 1 червня стало офіційним Днем захисту дітей.

Україна за роки незалежності ухвалила законодавство з охорони дітей, яке відповідає європейським стандартам та Конвенції ООН з прав дитини.

І хоча 1 червня є офіційним Днем захисту дітей, цей день у нас в країні не є вихідним. Тим не менше, щорічно по всій країні проводяться різні розважальні та соціальні заходи, присвячені дітям.

Приміром, у центрі Києва в суботу, 2 червня 2018 року пройде Всеукраїнська хода на захист прав дітей та сімей. Вона стартує об 11:00 за маршрутом: Софійська площа - Володимирський проїзд - вул. Михайлівська - Майдан Незалежності - алея Героїв Небесної сотні - вул. Інститутська - вул. Шовковична - вул. Михайла Грушевського - площа Конституції. Біля Верховної Ради завершення заходу заплановано на 12:30-13:00.

Також, 1-2 червня на столичному Подолі, на Контрактовій площі та прилеглій до неї вулиці Петра Сагайдачного, пройде перший Київський бал. На два дні площу перетворять у найбільшу танцювальну площу Європи, де пройдуть майстер-класи з танців від відомих хореографів, буде проходити спілкування із зірками сцени, спортсменами.

1 червня, у День захисту дітей, планується встановити рекорд України - близько тисячі дітей зі всієї країни одночасно будуть танцювати вальс. А вже 2 червня на сцену вийдуть досвідчені танцюристи, які покажуть майстерність у «срібному вальсі». На сцені, зокрема, чекають народну артистку України Валентину Степову та заслуженого артиста України Григорія Чапкіса.

Також, 2-3 червня відбудеться сімейний зоряний фестиваль «Сімейні зустрічі» на підтримку родин, які виховують дітей-«метеликів», тобто дітей, які страждають від рідкісного невиліковного захворювання - буллезного епідермоліза.

Крім цього, більш локальні заходи для дітей пройдуть у всіх 10 районах столиці.

У 2018 році культурно-розважальні програми до Дня захисту дітей будуть організовані і в інших містах України.

Згадують про необхідність захищати дітей і чиновники. Так, 30 травня цього року уряд України прийняв рішення ввести з 1 січня 2019 року виплати компенсацій за найм няні в розмірі близько 1500 грн щомісяця до досягнення дитиною 3-річного віку. Також, кожна родина, у якій народився малюк буде отримувати від держави спеціальний baby-box. Суть ініціативи в тому, щоб на перших етапах життя дитини у мами і родини було все необхідне, щоб за ним доглядати.

Крім цього, в цьому році в Україні значно посилили покарання за їх несплату аліментів на дітей. І це вже дало свої результати: з початку дії закону щодо злісних неплатників аліментів стягнуто 1,5 мільярдів гривень на користь українських дітей. Таким чином 450 тисячам дітей повернені борги, які не сплачувалися роками.