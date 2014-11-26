США планують розмістити танки у країнах Східної Європи

Про це заявив командувач сухопутних військ США у Європі генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес, литовське видання Delfi.

Танки США у Європі будуть розміщені в рамках операції Atlantic Resolve, мета якої - посилення безпеки країн Балтії та Польщі у контексті агресивної політики Москви на сході України.

Майже 50 одиниць бронетехніки вже направлені до Європи, а ще 100 танків M1 "Абрамс" і бойових машин піхоти "Бредлі" планується переправити до Німеччини і, можливо, інших країн, розповів у телефонному інтерв'ю інформаційному агентству AFP Фредерік Бен Ходжес.

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"Солдати приїдуть, проведуть навчання і поїдуть. Техніка залишиться у Європі", - пояснив американський генерал.

За його словами, це буде "набагато дешевше", ніж возити танки "туди-сюди через Атлантичний океан". Крім того, таке розміщення танків підвищить ефективність маневрів біля східних кордонів НАТО.

Ходжес пояснив, що найближчим часом висловить свої рекомендації про розміщення частини цієї бронетехніки у якійсь із держав Східної Європи.

"Я оціню можливості. У тому числі і можливість розміщення бронетанкової роти чи батальйону в таких місцях, як країни Балтії, Польща, Румунія, Болгарія", - розповів генерал.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що сенатори закликають США надати Україні оборонну зброю. Також повідомлялося, що у США не наважилися надати Україні летальну зброю.