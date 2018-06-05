У Саудівській Аравії жінкам почали видавати водійські посвідчення

Саудівська Аравія планує повністю зняти заборону на водіння для жінок з 24 червня.

Генеральне управління дорожнього руху Саудівської Аравії почало видавати водійські посвідчення жінкам.

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4 червня право на водіння автомобіля отримали перші 10 жінок, повідомляє Медуза з посиланням на Associated Press.

Перед цим вони склали іспит із водіння. Крім того, за даними агентства, всі вони вже мають водійські права в інших країнах, включаючи Ліван, Велику Британію й Канаду.

Генеральне управління дорожнього руху Саудівської Аравії планує повністю зняти заборону на водіння для жінок з 24 червня.

الف الف الف الف مبروك ل بنات الوطن

إصدار اول رخصة قياده في السعوديه pic.twitter.com/GRUNxJxpaq — سعود الزمانان (@saudalzmanan) June 4, 2018

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року Саудівська Аравія оголосила, що дозволить жінкам водити автомобіль. Повідомлялося, що дана політика (заборона на водіння) стала глобальним символом репресій жінок в ультраконсервативному королівстві і завдала шкоди для міжнародної репутації країни.

Пізніше стало відомо, що жінкам в Саудівській Аравії також дозволять водити вантажівки й мотоцикли. На транспортних засобах, якими управляють жінки, не буде спеціальних номерних або розпізнавальних знаків.

Заборона жінкам керувати автомобілями в Саудівській Аравії діє з 1950-х років; вона кілька разів ставала причиною акцій протесту, в ході яких жінки сідали за кермо і відбували за це арешт.