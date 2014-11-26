Протести прокотилися в 170 містах США, у Фергюсоні арештовані 44 людини

У 170 містах США пройшли переважно мирні протести проти расизму. Демонстрації відбулися по всій країні - від Окленда і Сієтла на західному узбережжі до Атланти, Філадельфії та Балтимора на східному, повідомляє DW.DE.

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Водночас у Портленді й Денвері, як повідомляють ЗМІ, поліція застосувала сльозогінний газ. А в Нью-Йорку, коли декілька тисяч демонстрантів вийшли на вулицю і в кількох місцях заблокували рух транспорту, кілька людей були заарештовані, зазначається у повідомленні.

У самому Фергюсоні вже другу добу продовжуються протести та погроми, було спалено десятки будівель. Як зазначає інформаційна агенція Reuters, впродовж другої, спокійнішої, ночі протестів заарештовано 44 особи, повідомив керівник поліції округу Сент-Луїс Джон Белмар. Для порівняння, попередньої ночі поліція затримала 61 демонстранта.