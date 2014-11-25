В американському Фергюсоні почалися сутички протестувальників з поліцією (фото)

Після оголошення вердикту присяжних деякі з присутніх на вулицях міста стали плакати, почулися вигуки: "Немає правосуддя, немає миру!", повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

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Потім агресивно налаштовані протестувальники почали кидати пляшки в співробітників правоохоронних органів, а також атакувати їх автомобілі.

Деякі з присутніх спробували розбити вікна в поліцейській машині і перекинути її. Проти них був застосований сльозогінний газ. Повідомляється про те, що щонайменше одна людина постраждала - у жінки в натовпі стався серцевий напад.

Крім того, групи протестуючих почали громити магазини. При цьому більшість присутніх висловлює свій протест відносно мирно.

Рішення про долю поліцейського Даррена Вілсона, який застрелив 9 серпня підлітка Майкла Брауна, було винесено пізно ввечері 24 листопада за місцевим часом. На думку присяжних, яким належало вирішити питання про передання підозрюваного суду, підстав для цього немає.

Сім'я Брауна заявила, що "глибоко розчарована" рішенням журі. При цьому родичі закликали зберігати мирний характер протесту і виступати за те, щоб кожен співробітник поліції був зобов'язаний носити на собі відеореєстратор.