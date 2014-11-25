В американському Фергюсоні почалися сутички протестувальників з поліцією (фото)

08:19, 25 листопада 2014
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В американському місті Фергюсон після того як журі прийняло рішення не притягувати до суду поліцейського, який застрелив темношкірого підлітка, почалися сутички протестувальників з поліцією.

REUTERS

Після оголошення вердикту присяжних деякі з присутніх на вулицях міста стали плакати, почулися вигуки: "Немає правосуддя, немає миру!", повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

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Потім агресивно налаштовані протестувальники почали кидати пляшки в співробітників правоохоронних органів, а також атакувати їх автомобілі.

Деякі з присутніх спробували розбити вікна в поліцейській машині і перекинути її. Проти них був застосований сльозогінний газ. Повідомляється про те, що щонайменше одна людина постраждала - у жінки в натовпі стався серцевий напад.

фергюсон / REUTERS

Крім того, групи протестуючих почали громити магазини. При цьому більшість присутніх висловлює свій протест відносно мирно.

Рішення про долю поліцейського Даррена Вілсона, який застрелив 9 серпня підлітка Майкла Брауна, було винесено пізно ввечері 24 листопада за місцевим часом. На думку присяжних, яким належало вирішити питання про передання підозрюваного суду, підстав для цього немає.

фергюсон / REUTERS

Сім'я Брауна заявила, що "глибоко розчарована" рішенням журі. При цьому родичі закликали зберігати мирний характер протесту і виступати за те, щоб кожен співробітник поліції був зобов'язаний носити на собі відеореєстратор.

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