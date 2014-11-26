Прем'єр Чехії не погодився з позицією президента Земана по Україні

Про це прем'єр заявив в інтерв'ю чеській газеті "Право", передає радіо "Свобода". Богуслав Соботка зазначив, що хоча сьогодні членство України в НАТО не стоїть на порядку денному, і країна ще не готова до цього, але вона має право сама обирати, бути їй в майбутньому членом НАТО або ЄС, "на підставі волі своїх громадян і рішень своїх обраних представників".

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Тому, наводить слова прем'єра інформаційний сервер Novinky.cz, він не може погодитися з позицією президента країни. Як сказав Богуслав Соботка, "фінляндизація означала б, що ми визнаємо Україну як сферу впливу Росії та погоджуємося з фактом, що її майбутнє будуть вирішувати не українські громадяни, а інша країна, а саме Росія". Саме такий підхід, нагадав він, став причиною політичних змін в Україні - після того, як попередня влада під впливом Росії відмовилася підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.

25 листопада заяви Мілоша Земана про Україну вже відкинув міністр закордонних справ Чехії Лубомир Заоралек і віце-прем'єр Андрій Бабиш.

Раніше президент Чехії повторив позицію Росії про невступ України в НАТО.