Глава МЗС Чехії: конфлікт на Донбасі порушує глобальну архітектуру безпеки

Актуальний конфлікт у східній частині України, вважає міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомир Заоралек, символізує глобальну зміну, що відбувається на міжнародній сцені, передає Радіо Прага.

До нього долучилася ядерна держава і член Ради Безпеки ООН, «що порушує глобальну архітектуру безпеки, створену після Другої світової війни».

Цю заяву міністр зробив у дискусійній програмі Чеського телебачення, в якій також брав участь його попередник на чолі МЗС країни Карел Шварценберг, лідер опозиційної партії ТОП 09.

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Екс-глава чеських дипломатів вважає, що санкції, введені проти Росії у зв'язку з анексією Криму, з самого початку, за своєю жорсткістю, повинні були бути на найвищому рівні.

«В даному випадку мова йшла про окупацію. Не можна прийняти, що окупація чужої території стане нормою», - констатував Карел Шварценберг.