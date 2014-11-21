Чехія бере до уваги позицію української сторони про "неприйнятні заяви Земана" – МЗС

Про це заявила речниця МЗС Чехії Міхаела Лаґронова, повідомляє Еspreso.tv.

Вона підтвердила, що посол Чехії в Україні Іван Почух був викликаний до українського дипломатичного відомства, де йому роз’яснили позицію української сторони.

"Ми беремо до уваги те, що нам заявила українська сторона, і будемо далі займатися цією справою", – Міхаела Лаґронова.

Зі свого боку, речник канцелярії президента Чехії Їржі Овчачек заявив: "Ми не будемо втручатися у внутрішні справи України. Я наголошую, що пан президент минулої неділі провів у Братиславі дуже дружню розмову зі своїм українським колегою Петром Порошенком".

Реакція українського МЗС на висловлювання Мілоша Земана щодо України потрапила у центр уваги чеських ЗМІ. Чеський інформаційний канал ČT24 повідомляє, що "Київ протестує проти висловлювань Мілоша Земана" і викликав "на килим" посла Чехії в Україні Івана Почуха.

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Нагадаємо, дипломатичний інцидент викликало інтерв’ю, яке 16 листопада дав президент Чехії російському "Першому каналу". У ньому Мілош Земан розкритикував санкції ЄС щодо Росії, а також заявив, що події в Україні є громадянською війною.

"В Україні – громадянська війна. Нам не треба займатись якимись мріями щодо підтримки України, тому що в умовах громадянської війни економічна підтримка – це повна нісенітниця", – сказав Земан російському телеканалу.

Упродовж останнього часу у Чехії відбувалися протести проти "проросійської політики президента Мілоша Земана"