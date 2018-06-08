Відомий американський ведучий - зірковий шеф-кухар наклав на себе руки
У Франції в своєму готельному номері був знайдений мертвим відомий американський телеведучий, письменник і зірковий шеф-кухар Ентоні Бурден.
Про це повідомляє канал CNN, на якому виходила програма "Ентоні Бурден: невідомі місця".
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Бурден перебував у Франції з робочим візитом: він займався створенням нового епізоду серіалу CNN Parts Unknown.
У готельному номері Бурдена знайшов близький друг Ерік Ріпер, французький кухар. Як повідомляє канал, телеведучий наклав на себе руки. Наразі деталі невідомі.
Нагадаємо, 4 червня відомий український режисер Леонід Кантер наклав на себе руки. Перед цим він залишив декілька записок, в яких пояснив мотиви цього кроку.