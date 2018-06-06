"Бачив тіло": друг відомого українського режисера розповів подробиці його самогубства
Відомий волонтер та друг померлого Леоніда Кантера Мирослав Гай розповів подробиці його самогубства.
За його словами, він бачив тіло. "Тепер картина прояснилася. Льонька Кантер звів рахунки з життям. Він вистрілив в себе з автомата АКС74. Перед останнім кроком Льоня залишив листи, в яких чітко написав, що і як треба зробити після, а також роз'яснення свого рішення", - йдеться у повідомленні Гая у Facebook.
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Окрім цього, за словами друга, було записані відеозвернення до рідних і відео самого самогубства, яке наразі у поліції.
"Родичі, зі зрозумілих причин, забороняють будь-кому розповсюджувати чи публікувати це відео. Вважайте це їхньою офіційною заявою", - додав Гай.
Волонтер розповів, що біля тіла Кантера був знайдений автомат, пару магазинів з набоями та пару гранат РГД-5. Вони, припускає друг, були привезені Кантером з ДАПу, де він був під час зйомок фільму.
Нагадаємо, 4 червня відомий український режисер Леонід Кантер наклав на себе руки. Перед самогубством він залишив декілька записок, в яких пояснив мотиви цього кроку.
У 2003 році Кантер заснував кіностудію "Lizard Films", яка зняла близько 50 коротометражок. Серед них документальна стрічка про Донецький аеропорт.