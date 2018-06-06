"Бачив тіло": друг відомого українського режисера розповів подробиці його самогубства

Леонід Кантер записав звернення до рідних, а також відео самого самогубства.

Відомий волонтер та друг померлого Леоніда Кантера Мирослав Гай розповів подробиці його самогубства.

За його словами, він бачив тіло. "Тепер картина прояснилася. Льонька Кантер звів рахунки з життям. Він вистрілив в себе з автомата АКС74. Перед останнім кроком Льоня залишив листи, в яких чітко написав, що і як треба зробити після, а також роз'яснення свого рішення", - йдеться у повідомленні Гая у Facebook.

Читайте такожСмерть відомого українського режисера: де й коли відбудеться прощання з Леонідом Кантером

Окрім цього, за словами друга, було записані відеозвернення до рідних і відео самого самогубства, яке наразі у поліції.

"Родичі, зі зрозумілих причин, забороняють будь-кому розповсюджувати чи публікувати це відео. Вважайте це їхньою офіційною заявою", - додав Гай.

Волонтер розповів, що біля тіла Кантера був знайдений автомат, пару магазинів з набоями та пару гранат РГД-5. Вони, припускає друг, були привезені Кантером з ДАПу, де він був під час зйомок фільму.

Нагадаємо, 4 червня відомий український режисер Леонід Кантер наклав на себе руки. Перед самогубством він залишив декілька записок, в яких пояснив мотиви цього кроку.

У 2003 році Кантер заснував кіностудію "Lizard Films", яка зняла близько 50 коротометражок. Серед них документальна стрічка про Донецький аеропорт.