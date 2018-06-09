У Польщі розбився легкомоторний український літак, є поранені

В результаті аварії постраждали 3 людини, літак розбився під час посадки в аеропорту.

Сьогодні у польському Жешуві розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.

Про це повідомляє телеканал TVN24. Він розбився в аеропорту Жешув-Ясьонка, заходячи на посадку. Поранення отримали троє людей, які перебували на борту.

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Один з постраждалих отримав важкі травми і був доставлений до лікарні гелікоптером служби порятунку.

Раніше в Ірландії літак викинув парашутистів і розбився.