У Польщі розбився легкомоторний український літак, є поранені

21:02, 09 червня 2018
Світ
716 0
Робота аеропорту була відновлена / фото УНІАН

Про це повідомляє телеканал TVN24. Він розбився в аеропорту Жешув-Ясьонка, заходячи на посадку. Поранення отримали троє людей, які перебували на борту.

Читайте такожУ Росії розбився легкомоторний літак: є загиблі

Один з постраждалих отримав важкі травми і був доставлений до лікарні гелікоптером служби порятунку.

Раніше в Ірландії літак викинув парашутистів і розбився.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Польща#літак#аварія