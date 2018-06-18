Кіберкомандування США отримало право на превентивні хакерські атаки - ЗМІ

Раніше кіберкомандування могло тільки оборонятися від хакерських атак і рідко вести наступи у відповідь.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розширила повноваження кіберкомандування збройних сил країни.

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Тепер відомство може здійснювати щоденні хакерські рейди на іноземні мережі для попередження кібератак. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на нову стратегію командування.

Раніше кіберкомандування могло тільки оборонятися від хакерських атак і рідко вести наступи у відповідь. Однак після того, як у серпні 2017 року Дональд Трамп розпорядився перевести командування в самостійну структуру збройних сил США, його статус та повноваження були розширені.

Видання зазначає, що нова стратегія командування «передбачає постійну підривну діяльність іноземних комп'ютерних мережах "на межі військових дій"». Військові хакери США тепер повинні протидіяти небезпечним діям супротивників перш, ніж вони зможуть завдати шкоди національним силам».

До числа противників в кіберпросторі США відносять Китай, КНДР і Росію. Як зазначає газета, однією з причин розширення повноважень кіберкомандування були вторгнення Росії в американські мережі під час президентських виборів 2016 року в США.