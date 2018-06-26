У Нідерландах заборонили вдягати паранджу

Обмеження діють у таких громадських місцях як навчальні заклади, лікарні та державні будівлі.

Верхня палата парламенту Нідерландів схвалила заборону на «одяг для обличчя» в громадських місцях, включаючи паранджу і нікаб, але не хіджаб, який покриває лише волосся.

Читайте такожУ Данії заборонили носити паранджу

Ця заборона також стосується лижних масок та шоломів, передає радіо Свобода. Обмеження діють у таких громадських місцях як навчальні заклади, лікарні та державні будівлі.

У травні 2015 року уряд Нідерландів підтримав пропозицію законопроекту, що мав би частково заборонити носити на людях будь-яке вбрання, що закриває обличчя.

Нині схожі закони вже діють у Франції й Бельгії. Вони забороняють закривати обличчя у громадських місцях «з міркувань безпеки» і передбачають винятки тільки для таких випадків, як, наприклад, необхідність дотриматися правил безпеки при роботі чи на транспорті (захисні маски на будівництві чи шоломи за кермом мотоцикла) або участь у костюмованому карнавалі. У цих країнах такі закони теж сприймали як спрямовані в першу чергу проти жіночого мусульманського вбрання, але суди, включно з міжнародними, підтвердили, що ці документи не порушують людських прав.