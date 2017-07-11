ЄСПЛ підтримав заборону на носіння паранджі в Бельгії

Згідно з рішенням ЄСПЛ, заборона відповідає нормам демократичного суспільства і її можна розглядати в якості однієї з важливих "умов спільного проживання", яке спрямоване на захист прав і свобод інших громадян", передає Бі-бі-сі.

Читайте такожАвстрія забороняє носити паранджу в громадських місцяхУ ЄСПЛ звернулися три мешканки Бельгії, які наполягали на тому, що заборона на носіння мусульманського одягу, що повністю закриває обличчя, порушує їх права. Дві з них вимагали визнати таким, що порушує їх права загальнонаціональну заборону, що діє з 2011 року на носіння паранджі та іншого одягу, що повністю закриває обличчя.

Обидві жінки відстоювали своє право з'являтися в громадських місцях в нікабі - мусульманському жіночому головному уборі, який закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей. Загальнонаціональний закон намагалися оскаржити в Страсбурзі мешканка міста Схарбек громадянка Бельгії Самія Белкасем і громадянка Марокко Яміна Оссар, що живе в місті Льєж.

Белкасем зізналася, що після введення заборони перестала носити нікаб з побоювання, що її можуть оштрафувати або посадити у в'язницю. Оссар вважала за краще зовсім не виходити на вулицю, щоб дотриматися релігійних приписів і не порушити законів країни.

Ще одна жінка - бельгійка Фозія Дакир - поскаржилася на аналогічні заборони, введені трьома бельгійськими муніципалітетами ще в 2008 році.

Бельгія запровадила загальнонаціональну заборону на носіння в громадських місцях головних уборів, що повністю або частково закривають обличчя, в 2011 році - "з міркувань безпеки". Ще до запровадження загальнонаціональної заборони, в 2008 році, заборонити носіння паранджі вирішила влада кількох муніципалітетів (Пепенстер, Дизон і Верв'ю).

ЄСПЛ дійшов висновку, що загальнонаціональна заборона на носіння одягу, що закриває обличчя, не порушує права на повагу до приватного і сімейного життя, права на свободу вираження думки, совісті і релігії (ст. 8-9 Конвенції з прав людини). Також суд не виявив порушень ст. 14 (заборона дискримінації).

Аналогічне рішення суд виніс і за зверненням Фозії Дакир, яка намагалася оскаржити розпорядження трьох муніципалітетів країни.

Жінки можуть оскаржити рішення суду, звернувшись до Великої палати ЄСПЛ протягом трьох місяців.

За останні кілька років багато європейських країн ввели обмеження на носіння в громадських місцях жіночого мусульманського одягу. Франція в 2011 році стала першою європейською країною, яка офіційно заборонила носити паранджу та інший одяг, що приховує обличчя, в громадських місцях.

У тому ж році заборону на носіння такого одягу було введено в Бельгії, а у вересні 2016 року аналогічний законопроект схвалила нижня палата парламенту Швейцарії.