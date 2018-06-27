Дуда підписав поправки до скандального закону про ІНП, у якому зберігаються "антибандерівські" статті

Відповідні зміни сьогодні ухвалили обидві палати польського парламенту.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про Інститут національної пам'яті, якими скасовується положення про кримінальну відповідальність за приписування польському народові або державі відповідальності за злочини нацистської Німеччини.

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Про це повідомляє «Польське радіо».

Сьогодні обидві палати польського парламенту - Сейм і Сенат - ухвалили зміни до закону про Інститут національної пам’яті. Ухваленими змінами скасовано положення про кримінальну відповідальність за приписування польському народові або державі відповідальності за злочини, наприклад, нацистської Німеччини.

Ці норми набрали чинності 1 березня і були приводом суперечок, зокрема, в Ізраїлі, Сполучених Штатах та Україні.

За схвалення змін голосували 76 сенаторів, один був проти і один утримався.