Сейм Польші прийняв поправки до скандального закону про ІНП, але "антибандерівські" статті залишилися без змін

Згідно з поправками відміняються статті, які передбачали кримінальну відповідальність за приписування полякам злочинів фашистів.

Сейм Польші вніс поправки до скандального закону про Інститут національної пам'яті, скасувавши кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів німецьких фашистів під час Другої світової війни.

Як повідомляє TVN 24, проект змін до закону був внесений прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким до Сейму в середу вранці. Його підтримали 388 депутатів, 25 - проголосували проти.

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"Кримінальна відповідальність ніколи не була самоціллю для нас. Це був лише інструмент боротьби за історичну правду. Сьогодні ясно, що ефективний захист також можливий за допомогою інших засобів і дій, які наш уряд прийняв в останні місяці", - підкреслив голова канцелярії польського прем'єра Міхал Дворчик.

Варто зазначити, що так звані "антибандерівські" статті у законі про Інститут національної пам'яті досі у силі.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі 1 березня вступив в силу закон про інститут національної пам'яті.

Цей документ передбачає кримінальне переслідування тих, хто буде "приписувати полякам злочини нацистів", зокрема буде вживати словосполучення "польські табори смерті", а також тих, хто буде заперечувати "злочини українських націоналістів, скоєні відносно громадян Польщі у період 1925-1950 рр". Прийняття цього закону викликало занепокоєння з боку України, США, Ізраїлю.