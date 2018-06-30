Трамп розповів, що збирається обговорити на зустрічі з Путіним

Зустріч президентів США і Росії призначено на 16 липня.

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, він підніме питання про втручання Росії в американські вибори.

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Трамп також сказав, що має намір обговорити конфлікти в Україні та Сирії, передає Голос Америки.

Напередодні Трамп написав в "Твіттері": "Росія продовжує наполягати, що не втручалася в наші вибори".

Як повідомляв УНІАН, зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться 16 липня в Гельсінкі. Попередня зустріч Трампа і Путіна відбулася на полях саміту G-20 2 липня 2017 року.

Партійний організатор демократів у Конгресі США Стені Хоер назвав "насмішкою над історією" вибір Гельсінкі для зустрічі Трампа і Путіна. Він нагадав: "Саме в Гельсінкі в 1975 році тридцять п'ять країн, включаючи Радянський Союз, домовилися поважати права людини і основоположні свободи своїх народів".