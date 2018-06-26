Хочуть поговорити про Україну і Крим: делегація законодавців США їде до Росії

У разі, якщо законодавцям вдасться зустрітися з президентом РФ Путіним, вони хочуть поговорити з ним про Україну, Крим і втручання Росії у вибори США.

Група законодавців, які представляють Республіканську партію, планує відвідати Росію наприкінці цього тижня, в рамках переговорів «високого рівня» між двома країнами.

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Програма візиту, можливо, включатиме зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Голос Америки з посиланням на видання The Hill. Сенатор-республіканець Ричард Шелбі повідомив, що він запросив сенаторів Стіва Денса, Джона Туна, Джона Кеннеді, Джеррі Морґана, Джона Говена та конгресвумен Кей Ґрейнджер приєднатись до делегації.

Шелбі повідомив, що група візьме участь в «зустрічах високого рівня», однак, наголосив, що розклад ще узгоджується.

«Впевнений, що у нас будуть зустрічі високого рівня... (Росія), часом, може бути супротивником. Однак, з ними, гадаю, як з Китаєм та іншими потрібно говорити. Шукати спільний ґрунт». Так Шелбі прокоментував майбутній візит журналістам.

Інший сенатор Джона Кеннеді на питання про можливість зустрічі з Путіним, сказав, що «її намагаються організувати», однак, не був певен, що це вдасться.

«Я хочу поговорити про втручання Росії у наші вибори, у Brexit, у вибори Макрона, у вибори Меркель і Бог знає ще у скільки виборів. Я хочу поговорити про Україну. Я хочу поговорити про Крим. Я хочу поговорити про Сирію», - відповів Кеннеді на запитання журналістів про те, про що він хотів би поговорити з Путіним, якщо зустріч вдасться організувати.

Кеннеді також додав, що він хотів би поговорити про російську економіку.

Радник з національної безпеки США Джон Болтон планує відвідати Росію цього тижня, щоб обговорити можливість проведення зустрічі між Трампом та Путіним, яка, за повідомленнями ЗМІ, може відбутись наступного місяця.