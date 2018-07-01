У Швеції набрав чинності закон про обов'язкову згоду на секс

Відтепер секс без явної згоди вважається згвалтуванням.

Сьогодні у Швеції набрав чинності новий закон про сексуальні злочини, за яким секс без явної згоди буде вважатися протиправним.

Про це повідомляє The Local.

Згідно з новим законом учасники статевого акту повинні погодитися на нього усно або чітко продемонструвати своє бажання в ньому брати участь. При цьому пасивність не буде розглядатися як згода.

«Секс буде розглядатися як злочин, якщо він не був добровільним з боку обох партнерів, незалежно від того, чи застосовувалося насильство чи погрози», — підкреслює видання.

Також, згідно із законом, тепер не потрібно буде доводити намір для серйозних сексуальних злочинів. Видання зазначає, що таке правило означає, що передбачуваний злочинець може бути засуджений, навіть якщо він не мав наміру зґвалтувати людину.

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Мінімальний термін покарання за зґвалтування з обтяжуючими обставинами, а також у відношенні дітей, підвищиться з 4 до 5 років в'язниці.

Незважаючи на жарти в мережі про попередню письмову згоду, цього не потрібно, каже суддя Ганна Ханнелл, співавтор закону, пише DW з посиланням на ЗМІ.

"Досить просто брати фізичну участь - це вже знак згоди", - пояснила вона.

Таким чином, після вступу нового закону в силу Швеція стане десятою країною в Європі, що прирівняла секс без згоди до зґвалтування.

Закон був ухвалений на тлі низки секс-скандалів, пов'язаних, зокрема, з рухом #MeToo, який викривав сексуальні домагання.

"Рух #MeToo потужно продемонстрував, як багато ще треба зробити для подолання сексуальних домагань і секс-агресії на робочих місцях та в цілому в суспільстві", - зазначила в день вступу закону в силу міністр з питань гендерної рівності Швеції Лєна Халленгрен.

Нагадаємо, в 2010 році засновника скандального мережевого проекту WikiLeaks Джуліана Ассанжа звинуватили у зґвалтуванні двох жінок у Швеції, а також двох випадках домагання і «незаконному примусі» до сексу. Справу стосовно журналіста було порушено на підставі заяв двох жінок, з якими у нього був сексуальний зв'язок.

Адвокат Ассанжа заявив, що ці звинувачення політично мотивовані і пов'язані з «полюванням» на Ассанжа, влаштованого владою США.