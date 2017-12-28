Голлівудські актори через Вайнштейна перетворять "Золотий глобус" в "чорну" акцію протесту

17:49, 28 грудня 2017
Світ
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Жінки, які протестують проти культури сексуального домагання Голлівуду на «Золотому глобусі», не повинні залишатися наодинці.

Харві Вайнштейн / REUTERS

Актори премії «Золотий голбус» одягають чорні вбрання в знак протесту проти домагань в Голлівуді, повідомляє Entertainment Week.

Актор Дуейн Джонсон і стиліст Іларія Урбинанті підтвердили, що щонайменше кілька запрошених на заходи чоловіків надягнуть чорне в знак солідарності зі своїми колегами-жінками.

Урбинанті є стилістом актора Тома Хіддлстона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що багато актриси, включаючи номінантів та провідних премії «Золотий глобус», прийдуть на церемонію в чорних убраннях в знак протесту проти численних фактів домагань.

У грудні Журнал Time назвав «людиною року» людей, першими розповіли про сексуальні домагання під час руху #MeToo.

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Теги: #Золотий Глобус#Харві Вайнштейн