Шведська прокуратура зняла звинувачення з Ассанжа та анулює ордер на арешт – ЗМІ

Шведська прокуратура закрила кримінальну справу про зґвалтування, порушену стосовно засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, яку сам він називав політичною.

Про це повідомляє ВВС.

Подробиці прокурор має намір розкрити на зустрічі з журналістами, яка відбудеться найближчим часом.

Ассанж, який перебував на момент порушення справи у Великій Британії, стверджував, що в разі екстрадиції до Швеції його можуть видати звідти до США.

У зв'язку з цим із 2012 року він не залишав територію посольства Еквадору в центрі Лондона.

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Як повідомляв УНІАН, сайт WikiLeaks під керівництвом Ассанжа отримав скандальну популярність після публікації секретних донесень Пентагону, Державного департаменту та інших державних установ США.

Ассанж неодноразово заявляв, що екстрадиція до Швеції - це лише привід для подальшої депортації до США й що американці мають намір судити його за заподіяння шкоди національній безпеці країни. Уряд Еквадору надав Ассанжу політичний притулок, однак він не може ним скористатися, оскільки буде заарештований поліцією відразу ж після того, як залишить будівлю посольства й вийде на вулицю.