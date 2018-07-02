Найбільше журналістів цього року загинуло в Афганістані

З 33 журналістів, загиблих у цьому році, 10 припадає на Афганістан.

Найбільша кількість журналістів в 2018 році була вбита на території Афганістану.

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Про це повідомляє міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ). З 33 журналістів, загиблих у цьому році, 10 припадає на Афганістан, 5 - на Сирію, 4 - на США, 3 - на Індію.

Згідно з підрахунками CPJ, по два журналісти загинули в Колумбії, Ізраїлі, Мексиці, Ємені. Ще по одному представнику ЗМІ були вбиті в Бразилії, Нікарагуа і Словаччині.

Як повідомляв УНІАН, у Словаччині протести, які потрясли країну після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцака і його дівчини, змусили подати у відставку спочатку двох міністрів, а потім і прем'єра Роберта Фіцо.