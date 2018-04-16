Десятки тисяч словаків вийшли на мітинг у Братиславі через вбивство журналіста-антикорупціонера

Організатори протестів заявили, що відставки очільника уряду Роберта Фіцо та глави МВС Роберта Калінака, що відбулися у березні, не відновили довіру словаків до влади.

Понад 30 тисяч словаків у неділю, 15 квітня, вийшли на антиурядовий протест у Братиславі.

Як повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ, майже через два місяці після вбивства журналіста Яна Куціяка його співвітчизники вимагали повного розслідування злочину, передає DW.com.

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Протести відбулися також у місті Гуменне, що на сході Словаччини. Активісти також вимагали звільнення начальника поліції Тибора Гаспара.

Організатори протестів заявили, що відставки очільника уряду Роберта Фіцо та глави МВС Роберта Калінака, що відбулися у березні, не відновили довіру словаків до влади.

Вбивство журналіста Яна Куціяка, котрий проводив гучні антикорупційні журналістські розслідування спричинило урядову кризу в Словаччині. Куціяка та його дівчину знайшли застреленими в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, за 50 кілометрів від Братислави. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Журналіст розбирався у корупційних зв'язках словацьких урядовців та їхніх зв'язках з італійською мафією.

В ЄС вимагають швидкого й усебічного розслідування справи. У Словаччині вже неодноразово проходили багатотисячні акції протесту з вимогою розслідування убивства та відставки низки чиновників.