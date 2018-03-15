Прем'єр Словаччини пішов у відставку на тлі скандалу через вбивство журналіста

Президент Андрій Кіска відставку прийняв.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і його уряд пішли у відставку на тлі скандалу в зв'язку з убивством місцевого журналіста Яна Куціака і його нареченої.

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Президент Андрій Кіска прийняв відставку і попросив віце-прем'єра Петера Пеллегріні сформувати новий кабмін, передає kommersant.ru.

Раніше Фіцо висловлював готовність залишити посаду.

Як повідомляв УНІАН, тіла журналіста і його нареченої Мартіни Кушнірової були знайдені в кінці лютого. Перед смертю журналіст розслідував діяльність італійської мафіозної організації Ндрангета в Словаччині, а також її можливі зв'язки з місцевими політиками. Вбивства викликали хвилю критики з боку опозиції та громадських активістів, які звинуватили владу у зволіканні з розслідуванням вбивства.