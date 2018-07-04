Щоб переграти Трампа, Путін пустить у хід все, що вивчив у КДБ - Guardian

У Путіна великий досвід спілкування з американськими президентами, які намагалися налагодити відносини з Москвою. Також він знає, що ідея конфронтації з США приносить йому політичні дивіденди.

Коли Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться в Гельсінкі 16 липня, то верх отримає лише один: той, хто любить, коли його фотографують топлес верхи на коні десь у Сибіру, а не той, хто любить роз'їжджати в гольфкарах.

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Про це йдеться в статті оглядача Guardian Наталі Нугайред, передає Бі-бі-сі. "У числі переможених опинимося ми всі", - прогнозує оглядач Guardian. Зустріч в Гельсінкі буде, на її думку, гнітючою: вперше на саміт США і Росії прибудуть два популісти.

Обидва лідери намагаються підірвати міжнародний порядок, заснований на загальноприйнятих правилах. Трамп не звертає ніякої уваги на альянси і багатосторонні домовленості, які його попередники настільки терпляче вибудовували після 1945 року.

У 2014 році Путін анексував Крим, вперше після закінчення Другої світової війни силою змінивши кордони в Європі. Відповідно не дивно, що європейські союзники США готуються до чергової спроби підірвати післявоєнний порядок, який вони намагаються врятувати. Мова йде про безпеку Європи, Євросоюзу та ліберальної демократії.

Трамп зустрінеться з Путіним через кілька днів після саміту НАТО, який, як очікують всі оглядачі, буде складним, а також після візиту у Великобританію, де його чекають масові протести.

Трампівський гасло "Америка перш за все" можна вважати найкращим політичним подарунком для Путіна з тих пір, як в 1999 році наближені Бориса Єльцина сказали йому, що він незабаром переїде в Кремль на зміну слабшаючому лідеру.

Розкол між Америкою і Європою давно стало одним з головних завдань радянської зовнішньої політики, і Путін зараз може вважати, що ця мета досяжна.

Людина, що займає Білий дім, який постійно критикує союзників, не переконаний у необхідності НАТО, виступає з нападками проти Ангели Меркель і заявляє, що Євросоюз так само поганий, як і Китай, тільки менший за розмірами, - подарунок небес для російського президента.

На саміті в Гельсінкі Путін запустить у хід все, що він вивчив у КДБ, для того, щоб повністю переграти Трампа.

Йому буде легко скористатися невіглаством Трампа, його самовдоволенням. Йому також сподобається те, що Трамп буде настільки ж непередбачуваний для своїх радників, як і для своїх союзників.

Сказати, що зустріч у Гельсінкі не буде зустріччю на рівних - не сказати нічого.

Путін очолює строго контрольовану систему влади в Росії, свого роду мілітаристську автократію.

Трампа теоретично стримує конгрес, наприклад, в питанні накладеного на Росію режиму санкцій, що він не може сам скасувати. У Путіна також великий досвід спілкування з американськими президентами, які намагалися налагодити відносини з Москвою. Але він також зауважив, що ідея конфронтації з США приносить політичні дивіденди на батьківщині.

Путіну спробує перехитрити Трампа порожніми обіцянками, як, наприклад, словами про те, що Москва стримає регіональні амбіції Ірану.

Росія більше не наддержава. Її стагнуюча економіка не більша італійської. Соціальне розшарування в Росії досягло рекордного рівня, і в країні спостерігається зростання невдоволення. Військовий бюджет Росії в рази менший американського. Добре освічені росіяни тисячами залишають країну, так само як і російський капітал.

Авантюри в Україні та на Близькому Сході допомогли Путіну якось компенсувати невдоволення його нездатністю модернізувати країну.

Сам факт того, що саміт з американським президентом відбудеться - вже велика для нього перемога.

Володимиру Путіну найбільше хочеться створити враження, що Москва і Вашингтон на рівних вирішують долі світу, як це було в роки холодної війни. Саміт в Гельсінкі дасть йому саме цей шанс. Питання не в тому, зустрічатися чи ні з Путіним. Важливо, що йому буде сказано під час такої зустрічі.

Самозакоханий Трамп буде думати, що в Гельсінкі він здійснив історичний крок. Путін, колишній агент КДБ, буде лише тихо сміятися, пише Нугайред.