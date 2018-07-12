Трамп переконав лідерів НАТО збільшити військові витрати до "немислимого рівня"

Президент США Дональд Трамп за підсумками екстреної зустрічі з главами країн-членів НАТО в Брюсселі заявив, що її учасники погодилися збільшити військові витрати до прописаних у статуті 2% ВВП до 2024 року.

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При цьому Трамп закликав не обмежуватися цією часткою і прагнути до збільшення витрат на оборону до 4%, передає kommersant.ru. «Був зроблений суттєвий прогрес. Всі домовилися суттєво підняти рівень своїх внесків, піднімуть до рівнів, котрі раніше були б немислимі», - заявив Дональд Трамп, похваливши лідерів альянсу за готовність збільшити військові витрати.

За словами президента США, «лише 5 з 29 країн виконували свої зобов'язання, які становили 2% ВВП». «Ці зобов'язання зростуть. Значно вище цієї цифри», - додав він.

Виступаючи перед журналістами за підсумками зустрічі, Дональд Трамп висловив прихильність США духу Північноатлантичного договору, запевнивши, що Вашингтон не планує з нього виходити. При цьому американський президент додав, що може зробити це в будь-який момент, навіть не питаючи дозволу у Конгресу.