Bloomberg: Україна витрачає на оборону більшу частку від ВВП, ніж будь-яка країна НАТО

Поки американський президент добивається від союзників статутних 2% від ВВП, Київ витрачає на армію значно більше.

Президент США Дональд Трамп бурчить, що партнери по НАТО не виконують цілі щодо збільшення витрат на оборону. І в цей час одна країна, яка тільки хоче приєднатися до альянсу, затьмарює у цьому вимірі всіх його країн-учасниць включно зі США. Про це пише Bloomberg.

Україна, чиї прагнення почати процес підготовки до набуття членства в НАТО навряд чи знайдуть відгук на нинішньому саміті в Брюсселі, за минулий рік витратила 6% від ВВП на оборону. Це в той час, як конфлікт проти підконтрольних Кремлю бойовиків затягується.

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Видання нагадує, що Київ буде знервовано стежити за наступною зустріччю, на яку вирушить Дональд Трамп. Наступного тижня американського президента чекає розмова з президентом Росії Володимиром Путіним у Хельсінкі.